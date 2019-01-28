Mersin-Tarsus Osb'de Çakmak Fabrikası Yanıyor
1 saat önce
Mersin-Tarsus OSB'de çakmak fabrikası yanıyorMERSİN - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Mersin- Tarsus OSB
'de çakmak fabrikası yanıyor
MERSİN - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
'nde çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü. İtfaiye
ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, işçilerinin de dumandan etkilendiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:58 Kaynak: İHA
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