Mersin-Tarsus Osb'de Yangın
20 dakika önce
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için müdahale ederken, bazı fabrika işçilerinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:33 Kaynak: AA
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