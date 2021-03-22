MERSİN'in Tarsus ilçesinde siteye giren 2 kişinin, bir dakika içinde kapı önündeki motosikleti çalıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki Eczacılar Sitesi'nde meydana geldi. Siteye giren 2 kişi, bir dakika içinde kapı önünde duran motosikleti çalıp, kaçtı. Burak T., yaklaşık 10 bin TL değerinde olan motosikletini, sabah kalktığında, bıraktığı yerde bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Motosikletinin çalındığını gören Burak T., durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.Daha önce de farklı tarihlerde aynı sitede hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.