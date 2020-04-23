MERSİN Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu - Son Dakika

MERSİN Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu

6 saat önce

Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı bulduMERSİN'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi Kemal Karaoğlu, 240 rakımlı Ulaş Mahallesi'nde uzun uğraşlar sonucu yetiştirdiği erkenci kiraz bahçesinde ilk hasadı yaptı.

Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi Kemal Karaoğlu, 240 rakımlı Ulaş Mahallesi'nde uzun uğraşlar sonucu yetiştirdiği erkenci kiraz bahçesinde ilk hasadı yaptı. Erkenci kirazın kilosu 160 TL'ye alıcı buldu.

İlçeye bağlı 240 rakımlı Ulaş Mahallesi'nde 30 dönümlük araziye 5 yıl önce kiraz diken Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu ilk mahsulünü alırken, bölgede ilk kiraz hasadı yapan üretici oldu. Erkenci kirazın kilosu, 160 TL'ye alıcı buldu. Düşük rakımlı bölgelerde zor ürün alınan kiraz çeşidini başarıyla yetiştiren Karaoğlu, emeklerinin karşılığını almaktan son derece mutlu olduğunu anlattı.

Karaoğlu'nun çalışmalarında yardımcı olan meslektaşı ve arkadaşı Deniz Gürbüz ise Türkiye'nin döviz girdisini en fazla artıracak ürünlerden birinin erkenci kiraz olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Türkiye'de sahil kentlerinde, sıcak bölgelerde böyle bir çeşit yetiştirmek çok zordur. Biz 240 rakımda başarı elde ettik. Bu ürünlerin girdisi, getirisi çok fazla olan ürün çeşitleridir. İhracatımız için çok önemlidir. Çünkü erken çıkan bir ürünün fiyatı da ederi de o kadar yüksek oluyor. Bu dönemde koronavirüs çok ciddi anlamda sorun. Hepimizin iyi şekilde beslenmesi lazım. Kirazın içerisindeki vitamin ve mineraller insan vücuduna oldukça yararlıdır."

MERSİN Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu

Tarsus, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:36 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu - Son Dakika
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