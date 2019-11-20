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Mersin tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı
6 saat önce
Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktıMersin'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'nde, Mustafa Köse'ye ait, 6 kişinin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.
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