MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve binadan kopan inşaat malzemesi otomobillere zarar verdi.

Tarsus ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Anıt Mahallesi'nde ise aracın üzerine binadan inşaat malzemesi düştü. Olaylarda kimse yaralanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.