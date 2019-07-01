MERSİN Tarsus'ta hortum korkuttu
42 dakika önce
Tarsus'ta hortum korkuttuMersin'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
Tarsus
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
'ta hortum korkuttu Mersin
'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Tozkoparan
Zahit Mahallesi'nde öğlen saatlerinde açık havada aniden görülen hortum, görenleri şaşkına çevirdi. Bir inşaat alanında işçilerin öğlen molası sırasında cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde hortumun etkisini giderek artırdığı, önüne geleni de alıp götürdüğü görüldü.
"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı
Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Kadınlar, sokak ortasında saç baş birbirine girdi! O anlar kamerada
Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu