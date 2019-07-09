MERSİN Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
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Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonuMersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 600 lira içki ve 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de aranıyor.
Tarsus Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu Mersin
'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 600 lira içki ve 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de aranıyor. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği
ekipleri, kaçak içki yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Reşadiye
Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımın da kullanılan tesisat, 2 kilo esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi Özgür Ç.'nin de arandığı bildirildi.
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