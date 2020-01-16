Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu
6 saat önce
Mersin Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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