Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-3 - Son Dakika

Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-3

6 saat önce

MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu-3.

MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu-3

Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-3

Ömer Özer, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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