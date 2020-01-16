Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-3 - Son Dakika

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Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-3
6 saat önce
MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu-3. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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