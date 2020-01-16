Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-5 - yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-5 - yeniden - Son Dakika

Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-5 - yeniden

6 saat önce

MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu-5 ( kuzen hüseyin özer)

MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu-5 ( kuzen hüseyin özer)

Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeni bulundu-5 - yeniden

Ömer Özer, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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