MERSİN Tarsus'ta kaza 2 yaralı
6 dakika önce
Tarsus'ta kaza 2 yaralıMersin'in Tarsus ilçesinde motosiklete çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı hafriyat kamyonu, devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:37 Kaynak: DHA
Tarsus'ta kaza 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklete çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı hafriyat kamyonu, devrildi. Kazada kamyon şoförü ile yan yatan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Taşçılı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Özel bir firmaya ait 33 ABB 423 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü U.U., aniden önüne çıktığını öne sürdüğü S.I. yönetimindeki motosiklete çarpamamak için ani manevra yaptı. Sürücülerin kontrolünden çıkan her iki araç da devrildi. Kazada, S.I. ile U.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı
Son dakika! AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı