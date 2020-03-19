MERSİN Tarsus'ta korkutan yangın - Son Dakika

MERSİN Tarsus'ta korkutan yangın
7 saat önce
Tarsus'ta korkutan yangınMERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Tarsus'ta korkutan yangın
MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi 4041 sokak 12 nolu Evimtaş apartmanın 3'üncü katında meydana gelen yangında evde bulunan bir kişiyi Tarsus itfaiyesi ekipleri çıkarttı. Yangın alan Tarsus İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde itfaiye aracı ile girilemeyen dar sokağa yüksek merdiven kullanarak ulaştı. Evde bulunan Bedriye Babitcu isimli kadını çıkartarak Tarsus devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:46 Kaynak: DHA
Son Dakika Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı