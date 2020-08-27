MERSİN Tarsus'ta metruk bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Tarsus'ta metruk bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN'de Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tek katlı metruk bir evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardı.

Yunus Emre Mahallesi'nde metruk bir evden çevreye kötü kokular yayıldığı ihbarını alan Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek incelemelerde bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede evin çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ekipler, evde depolanan tonlarca çöpün tahliyesini gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Yapılan boşaltım ve temizlik işlemlerinin ardından, temizlik işleri ekipleri tarafından toplanan çöpler kepçe aracılığıyla kamyonlara yüklenip, bulunduğu yerden tahliye edildi. 8 kamyon dolusu çöp, sıfır atık deposuna götürüldükten sonra yapılacak ayrıştırmanın ardından geri dönüşüme kazandırılacak.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ekiplerin bu konuda çalışmalarını titizlikte yürüttüklerini ifade ederek, evlerde çöp depolanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.