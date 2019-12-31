Mersin tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Mersin tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti

6 saat önce

Tarsus'ta off-road yarışları nefes kestiMersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak final yarışları, nefes kesti.

Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak final yarışları, nefes kesti. Yağmur altında oldukça çekişmeli geçen ve 4 farklı kategoride 22 araç ile 44 pilotun katıldığı yarışları çok sayıda kişi izledi.

Kısa adı TORK olan Tarsus Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan yarışlar, Gazipaşa Bulvarı'nın TEM bağlantı noktasında bulunan Tork Arena'da koşuldu. Büyükşehir Belediyesi, 4 etapta oldukça heyecanlı geçen yarışlara altyapı desteği verdi. Yarışların yapılacağı alanda kulüp üyelerinin talebi üzerine Büyükşehir ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaptı. Yine Büyükşehir tarafından temin edilen platformun kurulduğu yarışlarda, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Çevre illerden 22 araçla organizasyona katılan 44 sporcu, 4x4 araçlarla yağış altında ve çamurlu parkurlarda hünerlerini sergiledi. Adrenalin dolu yarışlarda araçların bazıları parkurları tamamlayamadı. Yarışmada S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan- Muhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Serkan Sivri-Ali S. Kıvrak, S3 kategorisinde Mustafa Özel-Mehmet A. Çiftçioğlu, S4 kategorisinde Abdullah Çardak-M. Çağdaş Başdatlı ve genel toplamda yine Abdullah Çardak ve M. Çağdaş Başdatlı şampiyon oldu.

Sporseverlerin soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdikleri yarışlarda 4 farklı kategoride dereceye girenlere kupaları Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Büyükşehir Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkan Yardımcısı Haluk Gülbahar ve Tarsus Off-Road Kulübü Başkanı Murat Akkaya tarafından verildi. Dereceye girenlere ayrıca Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretilen ürünlerden oluşan hediye paketleri de armağan edildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER MERSİN, (DHA)

Mersin tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti

TEM Otoyolu, Akdeniz, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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