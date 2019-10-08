Son Dakika Haberleri: Mersin tarsus'ta silahlı saldırı 1 yaralı
Son Dakika Güncel Mersin tarsus'ta silahlı saldırı 1 yaralı

Mersin tarsus'ta silahlı saldırı 1 yaralı

29 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Selim Sırrı S., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 7 el açılan ateş sonucu Selim Sırrı S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralanan Selim Sırrı S.'yi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemenin ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Mersin tarsus'ta silahlı saldırı 1 yaralı

Selim Sırrı, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:29 Kaynak: DHA
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