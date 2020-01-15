Mersin tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika
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Mersin tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu

6 saat önce

Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulunduMERSİN'in Tarsus ilçesinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 'torpido' olarak adlandırılan tarihi mezar bulundu.

Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 'torpido' olarak adlandırılan tarihi mezar bulundu.

Duatepe Mahallesi'ndeki otogar alanında trafo yapımı gerçekleştirilmesi için Adana Koruma Kurulu kararınca, 3'üncü derece arkeolojik sit alan olması sebebiyle kazı çalışması yapılması istendi. İlçe Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların mezarlık alanda yaptığı kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 'torpido' mezar bulundu. Taşınması planlanan mezar, İlçe Müze Müdürlüğü'ne götürülerek üzerinde arkeolojik inceleme yapılacak.

Mersin tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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