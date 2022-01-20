Mersin Tarsus'ta taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin yüksek kesimindeki Çamalan Şehit Burhan Yıldırım, Ömer Cırık, Şehit İsrafil Işık, Zekeriya Çayan ve Gülek Atatürk ilk ve ortaokulları ile Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bugün taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Kararın, öğrencilerin ve eğitmenlerin güvenliği için alındığı kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle Erdemli ilçesindeki 9 okulda, Silifke ilçesinde de 3 okulda dün ve bugün eğitime ara verilmişti.