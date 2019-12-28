Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma töreni - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma töreni - Son Dakika Ekonomi

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma töreni

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün ilk kez tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk." dedi.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB temel atma töreni, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün ilk kez tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk." dedi.

Varank, Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) temel atma töreninde yaptığı konuşmada, dün Türkiye'nin Otomobili'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk halkına tanıtıldığını, ülkenin bir tarihe tanıklık ettiğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili sayesinde 60 yıllık bir hayalin, gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahit olduk." ifadesini kullandı.

Güçlü siyasi irade ve özel sektörün dinamizminin başarıyı getirdiğini anlatan Bakan Varank, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk. Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz. İşte Türkiye'nin Otomobili, sivil teknolojilerde geleceğe attığımız güçlü bir adım.

Olay sadece bir otomobil üretmenin aslında çok ötesinde. Olay, gelişen teknolojileri, otomobille birlikte bir ekosisteme yaymakta ki buna 'mobilite ekosistemi' diyoruz.

Biz bu yarışa tam zamanında ülke olarak girdik. Milli Teknoloji Hamlesi ile bu yarışın kazananı olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Yerli otomobili, tüm dünyadaki yollarda görmeyi hedeflediklerini vurgulayan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız başarının kriterini de bizim için koymuş oldu. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz zaman kendimizi başarılı olarak adlandıracağız, hedefe ulaşmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Şirketlerimizi faiz yükü altında ezilmekten kurtaracağız"

Varank, teknolojiyi ve bölgesel gelişmeyi odağına alan girişimciler için vizyoner bir projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nu kurduk. Böylelikle 750 milyon liralık yeni kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona tüm Türkiye'de mobilize ediyoruz.

Bu sayede işletmelerin uzun vadeli sermaye desteği ihtiyaçları karşılanacak. Şirketlerimizi faiz yükü altında ezilmekten kurtaracağız."

(Sürecek)

Türkiye, Tarsus, Mersin, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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