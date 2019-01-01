Mersin Taş Attıkları Araçtaki 300 Bin Lirayı Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
31 dakika önce
Taş attıkları araçtaki 300 bin lirayı çalan 2 şüpheli yakalandıMersin'in Tarsus ilçesinde bankadan para çeken iş insanı Y.Ö.'nün aracına taş atarak 300 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı.
Taş attıkları araçtaki 300 bin lirayı çalan 2 şüpheli yakalandı Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bankadan para çeken iş insanı Y.Ö.'nün aracına taş atarak 300 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, 28 Aralık
'ta Tarsus ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Y.Ö. bankadan 300 bin lira para çekip aracına bindi. Parayı yan koltuğun üzerine koyan Y.Ö.'nün hareket ettiğini gören şüphelilerden biri araca taş attı. Aşağı inen Y.Ö. taşın nereden geldiğini anlamak için etrafa baktı, bu sırada şüpheli F.A. (21) sürücüye taşı atan kişiyi işaret etti. Bunun üzerine Y.Ö. taşı atan kişiye bakarken diğer şüpheli S.Ç. (19) yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde bulunan paraları aldı. Şüpheli S.Ç.?nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinde koşmaya başladı. S.Ç. kalabalıkta kayıplara karıştı.
Olayın andından polis, güvenlik kameralarını ve araçtaki parmak izini araştırarak F.A ve S.Ç.'yi Adana
'nın Seyhan
ilçesinde olduğunu saptadı. S.Ç.'nin evine baskın yapan polis şüpheliyi balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyete götürülen S.Ç. ise, olayı tek başına gerçekleştirğini parayı da harcadığını söylediği öğrenildi. Polis
firari zanlı F.A.'yı yakalamaya çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
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