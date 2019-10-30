Son Dakika Haberleri: Mersin tefeci operasyonuna 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Mersin tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Mersin tefeci operasyonuna 2 tutuklama

22 dakika önce

Tefeci operasyonuna 2 tutuklamaMersin'de, zor durumda olan memur ve işçiler ile emeklilere, borç vererek senet imzalatan 2 tefeci tutuklandı.

Tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Mersin'de, zor durumda olan memur ve işçiler ile emeklilere, borç vererek senet imzalatan 2 tefeci tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda özellikle memur ve işçiler ile emeklilere borç vererek senet imzalatan, verdikleri rakamın çok yükseğinde miktarlarda haciz işlemi başlatan İ.D. ve R.T. adlı tefecileri tespit etti. 2 şüpheli evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. R.T.'nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 14 senet, icra takibi başlattıkları mağdurlara ait 40 kişilik liste bulundu.

İ.D.'nin alacaklı olduğu 40 kişiye karşı toplam 1 milyon 266 bin TL'lik, R.T.'nin de 27 kişiye karşı 565 bin TL'lik icra dosyaları bulunduğu belirlendi.

Polis, haklarında icra takibi başlatılan mağdurlardan 24'ünün de ifadesine başvurdu.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mersin tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, "Kanunsuz eylem yapıyorlar" dediği işçileri yeniden işe aldı
ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor Memurları sevindirecek iki teklif! CHP ve İYİ Parti memurlara yiyecek ve yakacak yardımı yapılması hakkında kanun teklifi hazırladı ABD'li John Deere'ye karşı verdiği hukuk savaşından zaferle çıkan Batmanlı çiftçi, hala aldığı ayıplı biçerdöverlerin sıkıntısını çekiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 10:44:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin tefeci operasyonuna 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]