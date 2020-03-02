Mersin tek yürek oldu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin, İdlib'de geçen hafta düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi karşısında tek yürek oldu. Oda, borsa, dernek, sendika, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşları, İdlib'de düzenlenen saldırıyı ortak bir bildiriyle kınayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında olduklarını bildirdi.



Mersin'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile dernek, sendika, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, İdlib saldırısının ardından seslerini yükseltti. Aralarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Ticaret Borsası ile çok sayıda meslek örgütü ve dernek başkanının bulunduğu grup, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ortak basın açıklamasıyla İdlib'de 33 askerin şehit edilmesine sert tepki gösterdi.



"Üzülürüz ama biz ülke olarak hep ayakta kalırız"



MTSO meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in son bir haftadır üzüntülü günler geçirdiğini söyledi. "Üzülürüz ama biz ülke olarak hep ayakta kalırız" diyen Kızıltan, Mersin'in zor günlerde hep birlikte olduğunun altını çizdi. Artık iyi günde de kötü günde de beraber olmak gerektiğini vurgulayan Kızıltan, bugün Mersin'de gösterilen birlikteliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bizim bölünmez bütünlüğümüzü, birlikteliğimizi ve bundan aldığımız gücü bütün dünyaya gösterecektir bu birlikteliğimiz. Milli duygularımızın doruğa çıktığı bir gün bugün. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk toplumunun desteği ve gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelecektir" dedi.



"Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk"



Kızıltan, daha sonra ortak metni okudu. Şu an 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun, hep birlikte bu açıklamayı yaptığını ifade etti. Kızıltan, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin; yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.



"Bu saldırı asla kabul edilemez"



Türk askerlerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna dikkat çeken Kızıltan, "Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.



"Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir"



Türk devletinin ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getiren Kızıltan, şöyle devam etti:



"Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." - MERSİN