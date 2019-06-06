Son Dakika Haberleri: Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı

1 saat önce

Çalışma ve İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü personelince, Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalara istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler konusunda bilgiler verildi.

Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı, System.String[]
Çalışma ve İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü personelince, Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalara istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler konusunda bilgiler verildi.

Teknopark Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, İŞKUR Meslek danışmanları Muhammed Lütfü Emre ve Süleyman Erkan Şanlı ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda teşvikler ve İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgi veren meslek danışmanı Muhammed Lütfü Emre, "İŞKUR'un işverenlere sağladığı birçok teşvik paketleri var. İşverenlerimizin bu paketlerden yararlanması için işe alacakları personellerin İŞKUR kaydının aktif ve güncel olması gerekiyor. Bunun dışında işverenlerin SGK borçlarının da bulunmaması gerekiyor" dedi.

İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler hakkında bilgi veren Süleyman Erkan Şanlı ise "Mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında, teknopark firmaları için geleceğin mesleklerinde (mobil yazılım geliştirme uzmanı, yazılım mühendisi, bulut bilişim uzmanı, yazılım ve veri tabanı uzmanı) işbaşı eğitim programı başta geliyor. İşbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlanıyor. 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşvikler, hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
İŞKUR, Mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]