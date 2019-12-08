Son Dakika Haberleri: Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı
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Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı

6 saat önce

Mersin'de, 'Burası Mersin, burada iş var' sloganıyla çalışmaları devam eden 'İstihdam seferberliği 2019' kapsamında, Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalara teşvikler anlatıldı.

Mersin Teknopark'ta istihdam seferberliği anlatıldı, System.String[]

Mersin'de, 'Burası Mersin, burada iş var' sloganıyla çalışmaları devam eden 'İstihdam seferberliği 2019' kapsamında, Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalara teşvikler anlatıldı.


Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, İŞKUR meslek danışmanları Muhammed Lütfü Emre ve Özlem Yüzbaşıoğlu ve Teknoparkta faaliyet gösteren firmalar katıldı.


Toplantıda teşvikler ve İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgi veren iş ve meslek danışmanı Muhammed Lütfü Emre, "İŞKUR 'un işverenlere sağladığı birçok teşvik paketleri var. İşverenlerimizin bu paketlerden yararlanması için işe alacakları personellerin İŞKUR kaydının aktif ve güncel olması gerekiyor. Bunun dışında işverenlerin SGK borçlarının da bulunmaması gerekiyor" dedi.


İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler hakkında bilgiler paylaşan Emre, "Mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında, Teknopark firmaları için geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programı başta geliyor. İşbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlanıyor. 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşvikler, hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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