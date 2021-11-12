Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (aşurelik) Kg 4,35 4,35 Bulgur (paketli) Kg 3,30 11,50 Limon (mayer) Kg 2,48 3,20 Mandalina Kg 2,75 5,00 Greyfurt Kg 4,30 4,50

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