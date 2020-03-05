Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

Buğday (aşurelik)Kg2,503,05
Pirinç (kırık)Kg2,402,60
Bulgur (paketli)Kg2,504,46
Bakla (kuru)Kg14,0015,25
Fasulye (paketli)Kg6,5012,50
Nohut (naturel)Kg2,002,80

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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