Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 1,00 1,15
Pirinç (paketli) Kg 2,00 7,71
Bulgur unu Kg 1,24 1,25
Fasulye (ithal) Kg 8,59 11,09
Yeşil mercimek (paketli) Kg 3,70 5,07

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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