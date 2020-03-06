Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:42 Kaynak: AA
Mersin Ticaret Borsasında bulgur ununun kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,00
| 1,15
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 2,00
| 7,71
| Bulgur unu
| Kg
| 1,24
| 1,25
| Fasulye (ithal)
| Kg
| 8,59
| 11,09
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 3,70
| 5,07
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