Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:20 Kaynak: AA
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Pirinç (paketli)
| Kg
|4,00
| 8,00
| Fasulye (naturel)
| Kg
|6,73
| 7,42
| Barbunya
| Kg
|9,11
| 11,35
| Nohut (naturel)
| Kg
|2,96
| 3,23
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| Kg
|1,86
| 1,96
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