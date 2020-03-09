Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg4,00 8,00
Fasulye (naturel) Kg6,73 7,42
Barbunya Kg9,11 11,35
Nohut (naturel) Kg2,96 3,23
Ekmeklik kırmızı sert buğday Kg1,86 1,96

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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