Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı en yüksek 7,58 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Mersin Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı en yüksek 7,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 1,60
|7,58
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,58
|3,77
| Yeşil mercimek (ithal)
| Kg
| 5,50
|5,50
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,92
|3,18
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