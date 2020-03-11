Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı en yüksek 7,58 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı en yüksek 7,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg 1,607,58
Bulgur (paketli) Kg 2,583,77
Yeşil mercimek (ithal) Kg 5,505,50
Nohut (naturel) Kg 2,923,18

Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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