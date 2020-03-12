Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsası'nda barbunyanın kilogramı en yüksek 9,95 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Mersin Ticaret Borsası'nda barbunyanın kilogramı en yüksek 9,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Pirinç (kırık)
| Kg
| 2,90
| 2,95
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,50
| 3,35
| Fasulye (paketli)
| Kg
| 8,80
| 11,25
| Barbunya (paketli)
| Kg
| 6,10
| 9,95
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