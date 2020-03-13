Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (paketli) Kg 5,08 7,48
Bulgur unu Kg 1,23 1,35
Nohut (paketli) Kg 8,00 9,18
Yeşil mercimek (paketli) Kg 4,50 4,88

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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