Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 5,08
| 7,48
| Bulgur unu
| Kg
| 1,23
| 1,35
| Nohut (paketli)
| Kg
| 8,00
| 9,18
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 4,50
| 4,88
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