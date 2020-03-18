Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

14 dakika önce

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Börülce Kg 7,69 8,33
Fasulye (ithal) Kg 9,50 11,40
Barbunya (paketli) Kg 9,80 10,00
Yeşil mercimek Kg 2,90 5,35

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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