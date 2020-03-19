Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 9,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,15
| 1,20
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 3,50
| 7,39
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,60
| 4,57
| Makarna
| Kg
| 2,54
| 9,53
| Nohut (paketli)
| Kg
| 2,45
| 8,80
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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