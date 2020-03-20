Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
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Mersin Ticaret Borsası

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

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Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa (ithal) Kg 1,27 1,27
Buğday kepeği Kg 1,13 1,20
İrmik Kg 5,36 5,36
Fasulye (ithal) Kg 9,65 10,80
Yeşil mercimek Kg 4,50 4,60
Nohut (paketli) Kg 4,90 4,90

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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