Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa (ithal)
| Kg
| 1,27
| 1,27
|Buğday kepeği
| Kg
| 1,13
| 1,20
|İrmik
| Kg
| 5,36
| 5,36
|Fasulye (ithal)
| Kg
| 9,65
| 10,80
|Yeşil mercimek
| Kg
| 4,50
| 4,60
|Nohut (paketli)
| Kg
| 4,90
| 4,90
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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