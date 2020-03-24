Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 8,28 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 8,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (natürel)
| Kg
| 1,92
| 1,92
| Pirinç (ithal)
| Kg
| 3,81
| 3,81
| Fasulye (paketli)
| Kg
| 7,05
| 7.05
| Barbunya (ithal)
| Kg
| 7,69
| 8,28
| Nohut (ithal)
| Kg
| 9,12
| 9,12
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti