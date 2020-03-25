Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,86 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,80
| 2,86
| Şehriye
| Kg
| 3,70
| 3,70
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,60
| 4,37
| Makarna
| Kg
| 3,52
| 3,70
| Bezelye
| Kg
| 4,10
| 4,40
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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