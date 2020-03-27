Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Fasulye (ithal)
| Kg
| 9,10
| 12,50
| Barbunya (paketli)
| Kg
| 10,25
| 10,25
| Yeşil Mercimek
| Kg
| 3,90
| 5,70
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,90
| 5,65
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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