Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,23 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı en yüksek 11,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Barbunya (paketli)
| Kg
| 9,80
| 11,23
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 3,10
| 5,40
| Mercimek (sarı iç)
| Kg
| 6,20
| 6,33
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 4,69
| 8,30
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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