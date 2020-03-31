Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (makarnalık)
| Kg
| 1,91
| 1,91
| Mısır (dökme)
| Kg
| 1,50
| 1,70
| Fasulye (paketli)
| Kg
| 10,00
| 10,72
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,93
| 2,94
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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