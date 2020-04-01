Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 4,06 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en yüksek 4,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (makarnalık)
| Kg
| 1,90
| 1,90
| Yeşil mercimek
| Kg
| 3,48
| 4,05
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,83
| 4,06
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,75
| 2,75
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:56 Kaynak: AA
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