Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,5 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (naturel)
| Kg
| 1,99
| 1,99
| Yeşil mercimek
| Kg
| 5,37
| 5,50
| Nohut (naturel)
| Kg
| 3,00
| 3,10
| Kırmızı mercimek kepeği
| Kg
| 1,11
| 1,11
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:50 Kaynak: AA
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