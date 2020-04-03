Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Kırmızı mercimek (iç)
| Kg
| 4,50
| 4,50
| Yeşil mercimek
| Kg
| 5,20
| 5,70
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,81
| 3,35
| Greyfurt
| Kg
| 1,20
| 1,20
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:56 Kaynak: AA
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