Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (naturel)
| Kg
| 1,68
| 1,68
| Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,47
| 5,25
| Yeşil mercimek
| Kg
| 3,05
| 5,20
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,89
| 2,98
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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