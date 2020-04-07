Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında pirincin kilogramı en yüksek 10,67 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında pirincin kilogramı en yüksek 10,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 3,00
| 4,00
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 3,30
| 10,67
| Börülce (paketli)
| Kg
| 10,50
| 10,50
| Fasulye (ithal)
| Kg
| 8,50
| 9,43
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:32 Kaynak: AA
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