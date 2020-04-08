Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 9,58 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında barbunyanın kilogramı 9,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (ithal)
| Kg
| 1,71
| 1,71
| Barbunya
| Kg
| 9,58
| 9,58
| Yeşil mercimek
| Kg
| 3,50
| 5,65
| Börülce
| Kg
| 8,29
| 8,80
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,94
| 2,94
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:06 Kaynak: AA
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