Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında pirincin kilogramı en yüksek 8,18 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında pirincin kilogramı en yüksek 8,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,55
| 2,65
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 5,45
| 8,18
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 1,30
| 5,31
| Bezelye
| Kg
| 4,30
| 4,30
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 3,80
| 5,34
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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