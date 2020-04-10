Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında irmiğin kilogramı en yüksek 3,70 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında irmiğin kilogramı en yüksek 3,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday (kırık)
| Kg
| 1,05
| 1,30
| Bulgur kepeği
| Kg
| 0,92
| 1,13
| Makarna
| Kg
| 3,06
| 3,06
| İrmik
| Kg
| 3,45
| 3,70
| Şehriye
| Kg
| 3,06
| 3,06
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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