Mersin Ticaret Borsası
6 saat önce
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday kırığı
| Kg
| 1,20
| 1,49
| Mısır unu
| Kg
| 1,65
| 1,85
| Bulgur kepeği
| Kg
| 1,00
| 1,13
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 3,75
| 6,50
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:46 Kaynak: AA
Son Dakika Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi