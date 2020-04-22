Mersin Ticaret Borsası
15 dakika önce
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5,67 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 5,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (makarnalık)
| Kg
| 1,98
| 2,01
| Çeltik
| Kg
| 4,00
| 4,91
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 3,18
| 3,40
| Makarna
| Kg
| 3,52
| 3,52
| Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 5,50
| 5,67
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:27 Kaynak: AA
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