Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Mersin Ticaret Borsası 'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.

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